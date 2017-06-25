Леонид Федун: «Не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке Конфедераций, заявив, что испытывает сдержанный оптимизм и не считает виноватым в поражении Игоря Акинфеева.

«С одной стороны, ситуация – не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. А с другой стороны, была надежда, что наша сборная сможет выступить лучше. Это очень важно, потому что еще год назад такой надежды не было. Поэтому испытываю сдержанный оптимизм. Другое дело, что не все игроки соответствуют уровню сборной, но здесь ничего не поделаешь. Нужно терпение, чтобы выросли молодые ребята.

Я не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают. Потому что, скажем, те же ошибки нападающих, которые не могли попасть в ворота и забить гол, – это примерно то же самое, что и ошибка Игоря», — высказался Федун.

Напомним, что сборная России заняла третье место в группе А и закончила выступление на Кубке Конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс