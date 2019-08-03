Бруну Фернандеш может перейти в «Реал»

Автор: Никола Косич 0

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в «Реале». Переход одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Ранее появлялась информация, что в организации трансфера Фернандеша в «Реал» участвует известный агент Жорже Мендеш.

Эта сделка может быть осуществлена в связи с трудностями, связанными с переходом Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

Футболист также интересен «МЮ» и «Тоттенхэм», поэтому «Спортинг» не готов снижать запрашиваемую сумму –  65 млн евро.

В прошедшем чемпионате Португалии Фернандеш за 33 матча имеет 20 голов и 13 ассистов.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Record

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