Марсело: «Я не знаю, откуда слухи про переход в «Ювентус»

Защитник «Реала» Марсело ответил на вопрос о возможном интересе «Ювентуса». Бразильский защитник выступает за мадридский клуб с 2006 года.

«Конечно, «Ювентус» привлекательный клуб с богатейшей историей. Помню, я следил за ним, когда там играл Недвед, я даже менялся футболками.

Но сейчас у меня контракт с «Реалом», и я с удовольствием остаюсь в Мадриде. Я не знаю, откуда все эти слухи про переход. Я бы знал, если бы были какие-то переговоры», – сказал бразилец.

Сообщалось, что перейти в «Ювентус» Марсело убеждает Криштиану Роналду, летом проделавший путь по этому маршруту. Также отмечалось, что туринцы готовы предложить за бразильского латераля 45 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia