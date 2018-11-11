Юрген Клопп: «Большие ожидания от «Ливерпуля» — это нормально»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возможностях команды. Кроме того, немецкий специалист знает, как улучшить результаты «красных».

«Большие ожидания от «Ливерпуля“ — это нормально. Команда, которая в прошлом сезоне играла в отличный футбол во многих матчах, дошла до финала Лиги чемпионов, где, может быть, была лучше соперника в первые 25 минут. Каким образом мы можем улучшить результаты? Выиграть Лигу чемпионов и занять третье, второе или первое место в Премьер-лиге» — заявил Юрген Клопп.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает в чемпионате Англии третье место с 27 очками. В Лиге чемпионов команда выступает в группе С и располагается в ней на втором месте с шестью очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent