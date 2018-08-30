Бенедикт Хеведес – о соперниках «Локомотива» по группе ЛЧ: «Невероятная жеребьевка!»

Защитник «Локомотива»Бенедикт Хеведес прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожникам» достались в соперники португальский «Порту», немецкий «Шальке-04» и турецкий «Галатасарай».

«Невероятная жеребьевка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против «Шальке» для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними», — сказал Хеведес.

Хеведес является воспитанником «Шальке-04», за который он выступал с 2007 года за исключением сезона 2017/18, который он провел на правах аренды в «Ювентусе». 30-летний немецкий защитник перешёл в «Локомотива» этим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Локомотива»