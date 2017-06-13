Марко Асенсио согласовал новый контракт с «Реалом», отступные составят 350 млн евро

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио продолжит выступать в составе мадридского клуба. Стороны договорились о продлении контракта до лета 2023 года.
Зарплата Асенсио составит 3,5 млн евро в год. В соглашении прописана сумма отступных в размере 350 млн евро. Стоит отметить, что испанское законодательство требует указывать в трудовом договоре сумму его выкупа.
Срок действия прежнего контракта истекал летом 2020 года.
В минувшем сезоне на счету Асенсио 23 матча в Ла Лиге, в которых он отметился тремя голами и тремя ассистами.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca