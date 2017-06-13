Марко Асенсио согласовал новый контракт с «Реалом», отступные составят 350 млн евро

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Марко Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио продолжит выступать в составе мадридского клуба. Стороны договорились о продлении контракта до лета 2023 года.

Зарплата Асенсио составит 3,5 млн евро в год. В соглашении прописана сумма отступных в размере 350 млн евро. Стоит отметить, что испанское законодательство требует указывать в трудовом договоре сумму его выкупа.

Срок действия прежнего контракта истекал летом 2020 года.

В минувшем сезоне на счету Асенсио 23 матча в Ла Лиге, в которых он отметился тремя голами и тремя ассистами.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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