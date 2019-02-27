Криштиану Роналду пройдет медицинское обследование. Причина — травма голеностопа

В матче 25-го тура Серии А «Ювентус» — «Болонья» нападающий туринского клуба Криштиану Роналду получил повреждение голеностопа. Сама встреча закончилась победой «черно-белых» — 1:0.

По информации источника, на тренировке «Ювентуса», которая прошла сегодня, 27 февраля, Криштиану Роналду и Дуглас Коста занимались по индивидуальной программе. Завтра 34-летний португалец пройдет медицинское обследование в связи с травмой.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 25 матчах чемпионата Италии. Он забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач. На данный момент «Ювентус» — лидер Серии А. В активе у туринской команды 69 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ювентус»