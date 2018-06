Венсан Компани и Аднан Янузай включены в заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес огласил окончательный состав национальной команды для участия в чемпионате мира — 2018. Венсан Компани все-таки приедет в Россию.

По сравнению с расширенным списком в итоговом не оказалось вратаря Матца Селса, защитников Кристиана Кабаселе и Жордана Лукаку, а также нападающего Кристиана Бентеке. В то же время в список из 23 игроков попал полузащитник Аднан Янузай. В заявке присутствует защитник Венсан Компани, получивший травму в товарищеской игре с командой Португалии (0:0) В качестве резервиста заявлен защитник Лоран Симан.

Вратари: Тибо Куртуа («Челси», Англия), Симон Миньоле («Ливерпуль», Англия), Кун Кастелс («Вольфсбург», Германия);

Защитники: Венсан Компани («Манчестер Сити», Англия), Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм», Англия), Томас Менье («ПСЖ», Франция), Томас Вермален («Барселона», Испания), Дедрик Бойата («Селтик»);

Полузащитники: Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай), Юри Тилеманс («Монако», Франция), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Мусса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед», Англия), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Насер Шадли («Вест Бромвич», Англия), Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан», Китай), Аднан Янузай («Реал Сосьедад», Испания), Леандер Дендонкер («Андерлехт»);

Нападающие: Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Миши Батшуайи («Боруссия» Дортмунд, Германия), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Эден Азар («Челси»).

Соперниками сборной Бельгии по группе на ЧМ-2018 в России станут команды Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).

🗒 This is our @FIFAWorldCup squad list !

Let’s go #REDTOGETHER to Russia ! 🇧🇪

🔜 #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/4FBWfiKZGJ

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 4, 2018