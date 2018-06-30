Каземиро о лучшем игроке мира на своей позиции: «Если выбирать одного, то это Бускетс»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Casemiro

Игрок сборной Бразилии и мадридского «Реала» Каземиро поделился своим мнением. Бразилец считает испанца Серхио Бускетса лучшим на своей позиции.

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро назвал хавбека сборной Испании и «Барселоны» Серхио Бускетса лучшим игроком в мире на своей позиции.

«Есть не так много игроков, которых я могу назвать, но если выбирать одного, то это будет Бускетс.

Он лучший в мире и очень сильно мне нравится, это очень хороший игрок.

Французы Канте и Погба тоже очень сильны», – сказал Каземиро.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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