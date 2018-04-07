Итальянцы ждут Роберто Манчини в сборной

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может покинуть российскую команду в мае. Так сообщает итальянское СМИ.

По информации итальянского издания, Манчини является первым номером в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Сам специалист не против того, чтобы возглавить национальную команду, и даже полетит в Рим для встречи по этому поводу в воскресенье, 8 апреля. Ожидается, что по окончании сезона РФПЛ Роберто подаст в отставку с поста наставника «Зенита».

Первым выбором в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Италии был Карло Анчелотти, однако этот специалист хочет продолжить карьеру на клубном уровне. Другим кандидатом был главный тренер «Челси» Антонио Конте, но его финансовые требования являются завышенными для Федерации футбола Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia