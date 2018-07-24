«Спартак» и «Краснодар» хотят установить на своих стадионах систему видеоповторов

Автор: Тимофей Поршнев 0

Krasnodar

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном использовании системы видеоповторов в чемпионате России. Два российских клуба желают установить систему на своих стадионах.

«Оборудование достаточно дорогое, но ряд клубов изъявили желание [установить систему]. Это Сергей Галицкий (президент «Краснодара») и Леонид Федун (президент «Спартака»).

Они готовы поставить оборудование за свой счет. Но чтобы использовать его, нужны квалифицированные специалисты. Мы попробуем в этом сезоне в тестовом режиме использовать ВАР, но прямого решения нет.

Мы это новшество поддержали. Думаю, ряд матчей проведем с использованием данного оборудования», – сказал Прядкин.

Отмечается, что ФИФА демонтировала все свое оборудование.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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