Валерий Рейнгольд: «Какое место приготовили Канунникову?»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал интерес московского клуба к форварду «Рубина» Максиму Канунникову. Рейнгольд заявил, что не понимает такой покупки.

«Почему я против перехода Канунникова в «Спартак»? На какую позицию вообще брать Канунникова? Все позиции укомплектованы. Куда девать Самедова? А Зобнина, когда он вернется в строй? И еще в запасе есть ребята – Мельгарехо и Попов. Поэтому такие покупки я не понимаю. Это даже не караульное приобретение. Какое место приготовили Канунникову? Тем более что он – игрок не такого высокого класса, а закончиться все может развалом коллективных действий и брожением внутри коллектива», — сказал Рейнгольд.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» готов предложить Канунникову трехлетний контракт. В прошедшем сезоне РФПЛ воспитанник «Зенита» провел 22 матча, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт