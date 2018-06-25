Станислав Черчесов повторил антирекорд сборной России по поражениям

Сборная России под руководством Станислава Черчесова потерпела 10-е поражение. На сей раз россияне были разгромлены Уругваем.

Сборная России потерпела на ЧМ-2018 от Уругвая (0:3) десятое поражение за время работы в команде Станислава Черчесова. По числу неудач нынешний тренер команды сравнялся с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым.

Однако для Черчесова игра с Уругваем стала всего 23-й в качестве главного тренера, тогда как Хиддинк руководил сборной в 39 встречах, а Романцев – в 60.

Следующим матчем для сборной России станет 1/8 финала ЧМ-2018. Игра пройдет в Москве. Соперник определится вечером 25 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»