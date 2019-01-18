Гонсало Игуаин сегодня пройдет медосмотр в «Челси»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси». Аргентинец с лета прошлого года выступает на правах аренды за «Милан».

Сегодня 31-летний аргентинец пройдет медосмотр в лондонском клубе. Для перехода Игуаина в «Челси» осталось соблюсти формальности. Как только сделка будет закрыта, ожидается, что «Милан» оформит переход нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

Ранее сообщалось, что «Челси» арендует Игуаина до конца сезона с возможным продлением на один год.

Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов. Нападающий провел 15 игр, забил 6 голов и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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