В новом контракте Сергея Милинковича-Савича с «Лацио» не будет пункта об отступных

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшее время заключит новый контракт с итальянской командой. Сербский футболист высупает за римский клуб с 2015 года.

Согласно условиям нового соглашения Милинкович-Савич будет получить зарплату в размере 3 миллионов евро в год без учета бонусов. При этом отмечается, что из контракта сербского игрока пропадет пункт об отступных.

Сумма отступных за Милинковича-Савича останется прежней — € 100 млн.

В летнее трансферное окно в покупке Сергея были заинтересованы «Милан», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ювентус» и «Челси».

В прошедшем сезоне итальянской Серии А полузащитник принял участие в 35 матчах (33 – в основе), забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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