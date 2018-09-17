Франк Рибери: «Летом были серьезные предложения из Китая»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о своих планах на будущее. Француз выступает за мюнхенскую команду с 2007 года.

«Летом были серьезные предложения из Китая, цифры были передо мной на столе, но мне нравится Бундеслига, нравится выступать в Лиге чемпионов, я мечтаю о том, чтобы выиграть турнир во второй раз.

Я бы хотел провести в клубе еще один год, но сперва нужно посмотреть, как закончится этот сезон, а также оценить, соответствую ли я уровню «Баварии».

Я понимаю, что не могу проводить все матчи сезона, это было бы безумием. Я доволен тем, как мы работаем с Ковачем. Он объясняет мне ситуацию, ему лучше знать, когда и как меня использовать», – сказал Рибери.

35-летний Рибери провел за «Баварию» 236 игр и отметился 75 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: T-Online