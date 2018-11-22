«Реал» отказался от покупки лидера «ПСЖ». Мадридский клуб не намерен приобретать нападающего парижан Неймара.

Руководство «Реала» не хочет больше вступать в переговоры по поводу трансфера футболиста «ПСЖ». Несмотря на то, что летом одной из главный целей мадридского клуба был именно Неймар. Одной из вероятных причин отказа является недовольство трансфером со стороны болельщиков «Реала».

Напомним, что мадридский клуб собирался приобрести у «ПСЖ» Неймара или Килиана Мбаппе из-за проблем у парижан с финансовым фейр-плей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo