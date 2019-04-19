Калиду Кулибали: «Арсенал» забил в первом же моменте»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился впечатлениями от ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом». Победу со счетом 1:0 одержали «канониры».

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». По сумме двух встреч английский клуб победил со счетом 3:0.

«Мы проанализируем свою игру. Мы пытались вывести «Арсенал» из равновесия, и это было очень сложно. Мы создали шансы забить и не использовали их. На этом уровне если вы не рискуете, то не прогрессируете. На этом уровне нельзя допускать ошибки, особенно когда счет 0:2 уже после первого матча. «Арсенал» забил в первом же моменте, и это очень обидно, потому что у нас были шансы усложнить им жизнь», — сказал сенегалец.

27-летний защитник выступает за «Наполи» с 2014 года. Кулибали провел 141 игру за итальянский клуб и забил восемь голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia