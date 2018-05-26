Антон Заболотный входит в сферу интересов ЦСКА

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный оказался в сфере интересов московского ЦСКА. Игрок может переехать в Москву этим летом.

Если «Зенит» возглавит Сергей Семак, форвард окажется невостребованным в своём нынешнем клубе. Семак намеревается сделать ставку на Артема Дзюбу, а Заболотный, который является воспитанником ЦСКА, не против переезда в Москву.

Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» прошлой зимой. В 10 матчах российской Премьер-Лиги за клуб из Санкт-Петербурга 26-летний футболист отметился одним голом.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт уик-энд»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Зенит» лишился математических шансов на победу в РФПЛ

Манчини

Цугцванг «Зенита». Чем будущее питерского клуба отличается от того, что ждет ЦСКА

Sergey Tkachev

«Зенит» интересуется Сергеем Ткачевым

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 