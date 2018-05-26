Антон Заболотный входит в сферу интересов ЦСКА

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный оказался в сфере интересов московского ЦСКА. Игрок может переехать в Москву этим летом.

Если «Зенит» возглавит Сергей Семак, форвард окажется невостребованным в своём нынешнем клубе. Семак намеревается сделать ставку на Артема Дзюбу, а Заболотный, который является воспитанником ЦСКА, не против переезда в Москву.

Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» прошлой зимой. В 10 матчах российской Премьер-Лиги за клуб из Санкт-Петербурга 26-летний футболист отметился одним голом.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт уик-энд»