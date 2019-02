«Тоттенхэм» установил рекорд чемпионата Англии, проведя 29 матчей подряд без ничьих

«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» (1:0) в матче 25-го тура премьер-лиги. Таким образом, клубу покорился рекорд чемпионата Англии.

Лондонский клуб установил рекорд АПЛ, проведя 29 игр подряд без ничьих – 22 победы, 7 поражений. Прежний рекорд, 28 матчей без ничьих, установил в 2011 году «Болтон».

Tottenham Hotspur (29, W22-D0-L7) break the @premierleague record for most consecutive matches without a draw, set by Bolton Wanderers (28) in 2011. #COYS #TOTNEW

