Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата»

16 июля на «Ахмат-Арене» пройдет первый официальный матч футбольного клуба «Ахмат» против «Амкара». На трибуне будет присутствовать почетный гость – Роналдиньо.

Менеджер грозненского клуба Александр Федосеев подтвердил возможное прибытие легенды бразильского футбола на стадион.

«Рональдиньо действительно посетит матч «Ахмат» — «Амкар» в рамках 1-го тура чемпионата России. Как почетный гость, он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона

Запланирован ли у него как-нибудь мастер-класс? Нет, но бразилец примет участие в пресс-конференции, и вообще у него будет очень насыщенная программа. Кроме Рональдиньо, мы больше не планируем приглашать никого из звезд футбола, но в праздничном концерте примут участие звезды эстрады», – прокомментировал Александр Федосеев.

В качестве игрока Роналдиньо в последний раз выходил на поле в 2015 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия