Аарон Рэмзи покинет «Арсенал» свободным агентом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Рэмси

Полузащитник Аарон Рэмзи покинет «Арсенал» по завершении сезона. Лондонский клуб принял окончательное решение не продлевать контракт с 27-летним хавбеком и оповестил его об этом.

Действующее соглашение валлийца с «канонирами» рассчитано до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что Рэмзи не устраивали предложенные «Арсеналом» условия нового контракта после того, как зарплата Месута Озила выросла до 350 тысяч фунтов в неделю.

Летом Рэмзи сможет перейти в любой другой клуб бесплатно. С января он имеет право вести переговоры и достичь предварительной договоренности. Аарон выступает за «Арсенал» с 2008 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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