В Москве совершено нападение на Василия Уткина

В Москве неизвестный напал на спортивного журналиста Василия Уткина. Экс-комментатор сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

По словам Уткина, после тренировки его команды «Эгриси» неизвестный распылил ему в лицо перцовый газ «черемуха».

«Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте», — описал журналист обстоятельства произошедшего.

Василий Уткин начал карьеру журналиста в 1994 году. Он работал спортивным комментатором, с 2010 по 2015 год возглавлял спортивную редакцию «НТВ-Плюс». После он ушел на только что созданный федеральный канал «Матч ТВ», однако покинул его спустя несколько месяцев. В настоящее время он ведет свои каналы на YouTube и в Telegram

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт РИА Новости