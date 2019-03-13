Мауро Икарди может перебраться в «Наполи»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к переходу в другую итальянскую команду. Летом он может сменить клубную прописку. 

Сообщается, «Наполи» продолжает интересоваться форвардом «нерадзурри». Он уже провел переговоры с представителями игрока и предложил ему контракт с годовым окладом 9 млн евро. Кроме того аргентинец получит 2 млн евро в качестве бонусов.

Утверждается, что и «Ювентус» также внимательно следит за футболистом.

Напомним, Икарди уже долгое время не может договорится с «Интером» об условиях нового соглашения. Ранее он лишился капитанской повязки. Вскоре нападающий заявил, что у него проблемы с коленом.

В нынешнем сезоне аргентинский футболист провел в Серии А 20 матчей, забил девять мячей и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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