РФС: «К нам нет претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA»

Кирилл Мельников — директор по коммуникациям РФС. Функционер прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022.
«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет.
Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», – сообщил Мельников.
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб и может отстранить РУСАДА.
Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения несоответствий. В случае отстранения российской организации наказание может коснуться всех спортивных состязаний, действующих по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»