РФС: «К нам нет претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA»

Кирилл Мельников — директор по коммуникациям РФС. Функционер прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет.

Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», – сообщил Мельников.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб и может отстранить РУСАДА.

Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения несоответствий. В случае отстранения российской организации наказание может коснуться всех спортивных состязаний, действующих по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»