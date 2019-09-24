РФС: «К нам нет претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA»

Автор: Владимир Шевелев 0

РФС

Кирилл Мельников — директор по коммуникациям РФС. Функционер прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет.

Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», – сообщил Мельников.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб и может отстранить РУСАДА.

Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения несоответствий. В случае отстранения российской организации наказание может коснуться всех спортивных состязаний, действующих по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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