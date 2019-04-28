Педро:«Для нас матч с МЮ как финал, нам нужно сражаться вместе, чтобы одержать победу»

Автор: Никола Косич 0

Челси МЮ

Игрок «Челси» Педро Родригес рассказал о своих ожиданиях от  матча с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет сегодня в 18:30 мск на «Олд Траффорд». 

«Для нас это как финал. Очень важно попасть в первую четверку. Нам нужно победить в Манчестере, но мы знаем, что там сложно играть. У «красных дьяволов» хорошие игроки и отличная команда. Возможно, сейчас у них не лучший период или они просто находятся не в очень хорошей форме. Нам нужно сражаться вместе, чтобы одержать победу», — приводят слова Педро Английские СМИ.

Лондонская команда по результатам 35 туров, имеет 67 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «красные дьяволы» имея 64 очка — шестое.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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