Андреа Пирло может вернуться в «Ювентус»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло может вернуться в туринский клуб. Руководство клуба хочет видеть итальянца у руля молодежной команды.
Руководство «бьянконери» хочет, чтобы Пирло возглавил вторую команду «Ювентуса» (U-23) со следующего сезона. Команда выступает в серии C и не смогла побороться за выход во второй дивизион.
39-летний Пирло уже получил тренерскую лицензию (категория не уточняется), но в последнее время работает экспертом на итальянском телеканале Sky Sport.
В бытность игроком Андреа Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год и выиграл в его составе семь трофеев.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia