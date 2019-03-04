Андреа Пирло может вернуться в «Ювентус»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло может вернуться в туринский клуб. Руководство клуба хочет видеть итальянца у руля молодежной команды.

Руководство «бьянконери» хочет, чтобы Пирло возглавил вторую команду «Ювентуса» (U-23) со следующего сезона. Команда выступает в серии C и не смогла побороться за выход во второй дивизион.

39-летний Пирло уже получил тренерскую лицензию (категория не уточняется), но в последнее время работает экспертом на итальянском телеканале Sky Sport.

В бытность игроком Андреа Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год и выиграл в его составе семь трофеев.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia