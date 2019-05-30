Коутиньо может продолжить карьеру в «МЮ», «Челси» или «ПСЖ»

Автор: Никола Косич 0

Коутиньо

Филиппе Коутиньо может покинуть «Барселону» уже в это межсезонье. Бразилец сообщил своему окружению, что готов сменить команду летом.

Руководство сине-гранатовых готово рассмотреть предложения по Коутиньо от других клубов. Среди главных претендентов на футболиста – «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» готова отпустить Филиппе примерно за 100 миллионов евро. Также его продажа позволит каталонцам не выплачивать «Ливерпулю» 25 из 40 миллионов, которые присутствуют в договоре между клубами в качестве бонусовю

В нынешнем сезоне Коутиньо провел 34 матча, отметился 5 голами и 2 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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