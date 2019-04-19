Премьер-лига. 24-й тур. «Анжи» в Каспийске проиграл «Ахмату»

24-й тур чемпионата России стартовал в Каспийске. «Анжи» в домашних стенах уступил с минимальным счетом «Ахмату».

Премьер-лига. 24-й тур

АНЖИ — АХМАТ — 0:1 (0:0)

Каспийск. 19 апреля.

Стадион: «Анжи Арена».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Калошин, Удалый, Гиголаев, Закиров, Кулик, Гайдаров (Иванченко, 79), Кацаев (Долгов, 67), Ахъядов, Понсе (Маркелов, 79).

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Раванелли (Шимански, 81), Исмаэл, Балай (Бериша, 65).

Голы: 1:0 — (), .

Предупреждения: Кулик (49), Долгов (67), Семенов (85).

6 (1) удары (в створ) 10 (6)

13 фолы 23

3 угловые 7

1 офсайды 0

52% владения мячом 48

Первый тайм прошел в равной борьбе. Клуб из Чеченской республики не реализовал два момента. Мохаммади не хватило точности, а Балай пробил выше ворот. «Анжи» мог открыть счет после розыгрыша углового, но Понсе чуть не дотянулся до мяча. Во втором тайме команды снова не смогли отличиться. Швец пробил головой, но Дюпин отбил удар. Удар Понсе пришелся в штангу, на добивании венесуэлец оказался неточен. Гости незадолго до конца матча открыли счет. Иванов замкнул подачу Раванелли с углового флажка. «Анжи» в оставшееся время не смог сравнять счет. Махачкалинцы не могут одержать победу в пятой домашней игре подряд. Продлевается и безвыигрышная серия в очной встрече с «Ахматом»: последний раз «Анжи» выиграл у грозненцев в мае 2014-го года.

Фото: сайт клуба «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»