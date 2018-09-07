Серхио Ромеро: «Надеюсь, Лео Месси вернется в сборную Аргентины»

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро признался, что хотел бы вновь видеть нападающего Лионеля Месси в национальной команде. 31-летний нападающий не вызван на товарищеские матчи с Гватемалой (7 сентября) и Колумбией (11 сентября).

«Думаю, если спросить у каждого бывшего игрока сборной Аргентины, все ответят, что хотят вернуться в национальную команду. Представьте, что мы могли бы совершить, имея такой опыт и величие. Надеюсь, Лионель тоже осознает свою ошибку и вернется в аргентинскую команду», — заявил аргентинский вратарь.

На чемпионате мира в России сборная Аргентины с трудом вышла в плей-офф. В 1/8 финала аргентинцы проиграли французам со счётом 3:4. На счету Месси на чемпионате мира в России гол и две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo