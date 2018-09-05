«Монако» за последние 8 лет заработал 950 млн евро на продаже игроков

Автор: Михаил Серебряков 0

 

 

 

Швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год. Лидером по количеству вырученных средств на продаже игроков является «Монако».

Монегаски заработали 950 миллионов евро.

Также в пятерку лидеров вошли «Ливерпуль» (683 миллиона), «Рома» (680 миллионов), «Барселона»(628 миллионов) и «Реал»​ (625 миллионов).

Напомним, что полузащитник сборной России Александр Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» этим летом. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Кроме того, ЦСКА сможет претендовать на процент от последующей продажи футболиста в другой клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: CIES Football Obsrvatory

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