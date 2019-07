Андре Шюррле будет играть за «Спартак» на правах аренды с правом выкупа

View this post on Instagram

⚡Herzlich Willkommen, Андре Шюррле!⚡ ⠀ ФК «Спартак-Москва» и дортмундская «Боруссия» договорились о переходе в наш клуб на правах аренды атакующего полузащитника Андре @andreschuerrle Шюррле. ⠀ Арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока. Хавбек, способный сыграть на разных позициях в атаке, начинал карьеру в «Майнце», затем выступал за «Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссию» (Дортмунд). Минувший сезон он провел в английском «Фулхэме». В общей сложности Шюррле забил на клубном уровне более ста мячей. В составе «Челси» Андре становился чемпионом Англии, а с «Вольфсбургом» и «Боруссией» выигрывал Кубок Германии. ⠀ Кроме того, в активе Шюррле 57 матчей и 22 гола за сборную Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе бундестим. В частности, забил шестой и седьмой мячи в ворота сборной Бразилии в ходе легендарного полуфинала, завершившегося победой немцев со счетом 7:1. А в финале против Аргентины именно Андре стал автором золотого голевого паса. ⠀ Отметим, что Шюррле — лишь третий чемпион мира в истории Российской Премьер-Лиги и первый — в истории красно-белых! ⠀ 🔴⚪️ Добро пожаловать в «Спартак»!