Андре Шюррле будет играть за «Спартак» на правах аренды с правом выкупа

Хавбек дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле продолжит карьеру в «Спартаке». 28-летний футболист перешел в московски клуб на правах аренды и подписал контракт, рассчитанный на один год.

Ранее сообщалось, что красно-белые арендуют вингера с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Зарплата немца в «Спартаке» составит 3 миллиона евро. Вчера игрок уже успешно прошел медосмотр.

Минувший сезон 28-летний Шюррле отыграл в аренде за «Фулхэм», где провел 24 матча и забил 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»