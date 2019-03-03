В расследовании гибели Эмилиано Салы появились новые обстоятельства

Во время расследования обстоятельств авиакатастрофы, в которой погибли нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, выяснилось, что последний не имел права совершать коммерческие рейсы.

У Ибботсона была лицензия на частные перелеты на территории Великобритании и США. Это означает, что 59-летний пилот имел право перевозить пассажиров в Евросоюзе только на основе разделения расходов, а не за вознаграждение. Ранее стало известно, что воздушное судно, было зарегистрировано в США и не имело разрешения на совершение коммерческих рейсов за рубежом. А так же, что пилот не запрашивал разрешения на полет.

С декабря 2012 по июль 2014 года Дэвид Ибботсон обучался в школе пилотов возле британского города Милтон-Кинсс, чтобы получить лицензию на коммерческие перелеты. Он бросил обучение после того, как не сумел сдать теоретическую часть экзамена. В 2016 году Ибботсон хотел вернуться в школу, но так этого и не сделал.

Напомним, Ибботсон и Сала вылетели в Уэльс из Франции вечером 21 января, но за час до запланированного прибытия самолет пропал. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша воздушное судно и тело футболиста. Тело пилота до сих пор не найдено.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent