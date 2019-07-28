В матче ЦСКА – «Локомотив» впервые был назначен пенальти при помощи VAR

В матче ЦСКА и «Локомотива»произошло историческое событие. Главный арбитр Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота «железнодорожников» после просмотра VAR.

Эпизод случился на 42-й минуте. Назначанный после просмотра VAR пенальти воплотил в гол Федор Чалов.

Ранее, на 8-й минуте встречи, главный судья встречи Владислав Безбородов принял решение изучить момент с касанием мяча рукой защитника «железнодорожников» Дмитрия Живоглядова внутри штрафной площади.

После просмотра видеоповтора арбитр определил, что в данном игровом моменте не следует назначать пенальти. Это было первое применение системы VAR во время матча чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»