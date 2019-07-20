В «Баварии» опровергли интерес к Гарету Бэйлу

Гарет Бэйл все еще может покинуть «Реал». Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал слухи о переходе валлийца.

На вопрос, рассматривает ли Ковач возможность усилить команду с помощью форварда «сливочных» и меняет ли в связи с этим схему на следующий сезон, хорватский специалист ответил:

«Нет. Бэйл хорош, как и многие. Не знаю, какие у него планы на будущее. Думаю, теперь он может играть в каком-то другом клубе, но я не тот человек, который скажет вам, где именно», — сказал Ковач.

Ранее появлялась информация, что «Бавария» рассматривала вариант аренды Бэйла. Также сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»