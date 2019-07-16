«Атлетико» договорился о трансфере воспитанника «Реала»

Защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо близко к переходу в «Атлетико». По информации источника, клубы уже согласовали переход 24-летнего воспитанника «Реала», о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Сумма трансфера не сообщается. Уточняется, что размер компенсации далек от 40 миллионов евро, которые были предусмотрены в контракте футболиста как отступные.

Ранее сообщалось, что зарплата защитника в «Атлетико» может составить 3 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Марио Эрмосо провел 32 игры за «Эспаньол», забил три мяча и сделал результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»