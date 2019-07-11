«Спартак» предложил за Гильерме 500 тысяч евро

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

«Спартак» все еще ведет переговоры о трансфере вратаря «Локомотива» Гильерме. Как утверждает источник, сегодня утром красно-белые отправили «Локомотиву» официальное предложение по поводу выкупа 33-летнего голкипера.

Предложенная сумма – 500 тысяч евро – пока не устраивает «железнодорожников». Контракт вратаря рассчитан до конца декабря. Ранее стало известно, что «Спартак» предлагает Гильерме 3-летний контракт, зарплату 3 млн евро в год и 3 млн подъемных.

По информации источника, предложение также содержит агентскую комиссию – тоже 3 миллиона евро в сумме, по 1 миллиону за каждый год.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007-го. С командой он становился чемпионом России, выигрывал Кубок России (трижды) и Суперкубок-2019.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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