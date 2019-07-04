«Барселона» готова заплатить за Неймара не более 170-180 млн евро

Сделка по возвращению Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» затрудняется из-за плохих отношений между клубами. Парижский клуб просит за 27-летнего бразильца 250 миллионов евро.

Совет директоров «Барсы» не хочет платить более 170-180 миллионов. Как отмечает источник, «Барселоне» почти наверняка придется включить в сделку Филиппе Коутиньо или Усмана Дембеле, чтобы оплатить трансфер Неймара.

Таких игроков, как Ивана Ракитича и Сэмюэля Умтити, могут включить в сделку в формате «игрок плюс наличные».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»