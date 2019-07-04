Ари: «Чувствую, что я – русский»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своем отношении к России. Бразилец пропитался патриотизмом к новой Родине.

«Россия и Краснодар – просто мой второй дом. Со «Спартаком» играл в ЛЧ, с «Локо» победил в Кубке и чемпионате, с «Краснодаром» еще многого добьюсь.

Если говорить честно, то чувствую, что я – русский. И очень горд, что получил паспорт и дебютировал в сборной. Если бы 10 лет назад кто-то придумал для меня такой сценарий, то я сказал бы, что этот человек сошел с ума. Но жизнь повернулась так, что именно в России я счастлив и здесь сбываются мои мечты.

Для меня ощущать себя русским — это любить страну, уважать ее историю, помогать людям. Я вот отмечаю национальные праздники: День России, День Победы. Когда только приехал сюда, не понимал, почему люди выходят на военные парады.

Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 мая для меня – один из главных дней в году. Стараюсь ходить на «Бессмертный полк».

Понятно, что у меня нет фотографии воевавших родственников, но я просто сажаю дочку на шею, чтобы она все видела и тоже понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ», – сказал Ари.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»