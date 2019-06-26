Георгий Щенников пропустит около трех месяцев из-за травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о сроках восстановления защитника Георгия Щенникова. Ранее игрок сломал лодыжку на тренировке.

«Георгий Щенников пропустит около 2,5-3 месяцев. Ждем его к сентябрю. По поводу нового защитника Звонимира Шарлии: он провел пока мало времени, но мы дадим ему какое-то время на турнире. Первое впечатление — положительное. Вступает в единоборства игрок агрессивно», — сказал Гончаренко.

Напомним, 24 июня у Щенникова был диагностирован внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. В завершившемся сезоне 28-летний игрок провел 20 матчей в РПЛ и забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Матч ТВ»