Сборную Испании возглавил помощник Луиса Энрике

Автор: Владимир Шевелев 0

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. 49-летний специалист пропустил три последних матча по семейным обстоятельствам, командой руководил его помощник Роберт Морено.

Сегодня Морено был официально назначен на должность главного тренера сборной Испании. Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

41-летний Морено ранее работал ассистентом Энрике в «Роме», «Сельте» и «Барселоне».

Луис Энрике тренировал сборную Испании с июля 2018 года. При нем команда провела семь матчей, одержала пять побед и дважды проиграла.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт сборной Испании

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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