Сальваторе Боккетти уйдет из «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что защитник Сальваторе Боккетти покинет клуб. Также глава клуба рассказал о ситуации с форвардом Зе Луишем.

– Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа.

– Кто уходит кроме Глушакова?

– Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, еще Зе Луиш, если будет хорошее предложение.

– По «железным» – это досрочное расторжение?

– Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определенную часть зарплаты. Детали официально огласим позже, – сказал Федун.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»