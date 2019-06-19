Сальваторе Боккетти уйдет из «Спартака»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 1 тур. «Спартак» — «Оренбург» — 1:0. Москва. «Открытие Арена». 28 июля 2018 г.

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что защитник Сальваторе Боккетти покинет клуб. Также глава клуба рассказал о ситуации с форвардом Зе Луишем.

– Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа.

– Кто уходит кроме Глушакова?

– Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, еще Зе Луиш, если будет хорошее предложение.

– По «железным» – это досрочное расторжение?

– Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определенную часть зарплаты. Детали официально огласим позже, – сказал Федун.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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