Артем Дзюба — лучший игрок «Зенита» в сезоне-2018/19

Форвард «Зенита» Артем Дзюба получил памятную награду. Нападающий сборной России признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

По итогам голосования болельщиков клуба, 30-летний форвард набрал 56,59% голосов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%).

В прошедшем сезоне Артем Дзюба провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»