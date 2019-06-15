Лукас Васкес и Браим могут покинуть «Реал» из-за прихода Азара

Средняя линия «Реала» может претерпеть серьезные изменения в межсезонье. Хавбеки Браим Диас и Лукас Васкес могут покинуть клуб летом.

Мадридский клуб готов рассмотреть предложения по 27-летнему Васкесу, а 19-летнего Браима – отпустить в аренду.

Однако Васкес, несмотря на то, что теперь с приходом Эдена Азара и Родриго его игровое время может сократиться, не намерен уходить и готов бороться за место в составе.

Что касается ситуации с Браимом, то главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы молодой хавбек получил побольше игрового времени в другой команде в аренде и вернулся через год. Речь о его продаже не идет.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»