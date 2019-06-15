«Боруссия Дортмунд» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Матса Хуммельса

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс может вернуться в «Боруссию». Немец стал игроком мюнхенского клуба летом 2016 года.

Представители дортмундского клуба начали в переговоры о трансфере 30-летнего футболиста с «Баварией», о чем был проинформирован главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.

Хуммельс является воспитанником академии «Баварии». За три года в Мюнхене Хуммельс провел 73 матча и забил три гола. Немец стал трижды чемпионом Германии и трехкратным обладателем Суперкубка Германии, а также обладателем Кубка Германии. В прошедшем сезоне бундеслиги Хуммельс провел 21 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.

До перехода в «Баварию» защитник 8 лет выступал за дортмундскую «Боруссию».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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