Лионель Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира, Роналду – 2-й, Неймар – 3-й

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Первое место в списке занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Совокупный доход аргентинца с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 миллионов долларов. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (109 миллионов) расположился на втором месте, третий – нападающий «ПСЖ» Неймар (105 миллионов).
1. Лионель Месси («Барселона») – 127 миллионов долларов
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 109
3. Неймар («ПСЖ») – 105
4. Сауль Альварес (бокс) – 94
5. Роджер Федерер (теннис) – 93,4
6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) – 89,5
7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) – 89,3
8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) – 89
9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) – 79,8
10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) – 65,4
44. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 33
46. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 32,5
53. Алексис Санчес («Арсенал») – 30,8
55. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 30,6
57. Месут Озил («Арсенал») – 30,2
66. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 29
75. Антуан Гризманн («Атлетико») – 27,7
79. Гарет Бэйл («Реал») – 27,1
98. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 25,1
Фото: Global Look Press
Источник: Forbes