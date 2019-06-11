Клубы из Крыма могут быть допущены к Лиге Европы

Юрий Ветоха — глава Крымского футбольного союза. Функционер рассказал о ходе переговоров с УЕФА о допуске команд с полуострова к Лиге Европы.

«Для нас это была бы новая веха в развитии. Это было бы очень приятно и для ребят, которые играют в чемпионате. Все бы поменялось, если бы наши клубы получили право участвовать в Лиге Европы. Переговоры идут, разговоры идут, но насколько они будут вероятны, все зависит от коллег из европейской ассоциации. Мы держим кулаки… Пока сроков нет, но вероятность очень великая.

На сегодня коллегии переживают, говорю честно, именно за персональные санкции, что при приезде в Крым они получат санкции от своих государств, вплоть до лишения гражданства. Есть вероятность, что на них могут быть наложены личные санкции, связанные с пересечением границы. Поэтому я думаю, что мы будем в дальнейшем встречаться на нейтральных территориях.

В основном наши ребята, которые были заиграны, когда Крым был под Федерацией футбола Украины, имеют украинские футбольные паспорта. И есть процедура, где можно поменять гражданство. У нас есть трое футболистов, которые дали запрос и сегодня уже являются футболистами с российским футбольным гражданством. Они все процедуры прошли и, соответственно, могут быть вызваны в сборную Россию», – сказал Ветоха.

В Крыму с 2014 года нет профессионального футбола, лишь местный любительский чемпионат.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»