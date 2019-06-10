Гонсало Игуаин согласен на переход в «Рому»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перебраться в другой клуб итальянской Серии А. Вторую половину сезона он провел в «Челси».

Как сообщает источник, новой командой аргентинца может стать «Рома», которая хочет найти замену для форварда Эдина Джеко.

Руководство «волков» уже провело переговоры с 31-летним футболистом и его окружением, в результате чего Гонсало дал согласие на переход. Ожидается, что в ближайшее время римляне свяжутся с «Ювентусом» для согласования трансфера.

Игуаин в минувшем сезоне выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси».

В составе «россонери» Игуаин сыграл в 15 играх Серии А, забил шесть голов и сделал ассист. За «синих» форвард провел 14 игр в АПЛ и забил пять голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»