«Реал» подпишет защитника «Лиона» на следующей неделе за 55 млн евро

«Реал» близок к окончательному оформлению трансфера защитника «Лиона» Ферлана Менди. Мадридский клуб подпишет 23-летнего игрока на следующей неделе примерно за 55 миллионов евро.

После того как сумма сделки была согласована, Менди прошел предварительное медобследование персоналом «Реала» в Париже.

По данным источника, сообщения о том, что у игрока обнаружена проблема с бедром, которая может поставить под угрозу трансфер, не соответствуют действительности.

Француз находится в расположении национальной команды, после матчей сборных он сможет пройти полное медицинское обследование. Окончательные детали перехода в «Реал» будут улажены в среду.

В минувшем сезоне Ферлан Менди провел за «Лион» 30 матчей в Лиге 1, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»