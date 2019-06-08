«Барселона» не собирается приглашать Джанлуиджи Буффона

«Барселона» не заинтересована в услугах голкипера Джанлуиджи Буффона. Итальянский вратарь 30 июня покинет «ПСЖ» ввиду окончания срока действия контракта.

Каталонский клуб, как сообщалось ранее, рассматривает возможность подписания 41-летнего итальянца в качестве сменщика для Марка-Андре тер Стегена.

В «Барселоне» заявили, что кандидатура Буффона не рассматривалась и клуб не предпринимал никаких действий, чтобы подписать его.

Буффон провел в «ПСЖ» один сезон. Вратарь сыграл 17 матчей за парижан, шесть из которых отстоял на ноль. Итальянец стал чемпионом Франции, а также дошел до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее Буффон выступал за итальянские клубы «Ювентус» и «Парма».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo